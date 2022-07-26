В РФ разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону"

РФ изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины и пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, заключенных и жителей отдаленных регионов.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В стране-агрессоре РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону". В ее рамках Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону "добровольцев" для участия в войне против Украины.

Как сообщают в разведке, не все регионы готовы создавать подобные батальоны за счет местного населения.

В частности, власти Москвы формируют так называемый "мэровский полк", в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). Для их поощрения предлагается высокая з/п и возможность получить гражданство РФ.

"В целом РФ изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, росгвардию и ЛДНР", - отмечают в разведке.

Кроме того, фиксируются случаи принуждения к подписанию "контрактов" в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от властей РФ на отбор боевиков в колониях.

Также начата работа с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет. Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который ориентировочно формируется в Перми. Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, срочно снимаемые с длительного хранения.

Отметим, большое количество раненых оккупантов, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Поэтому сейчас в стране-агрессоре проводится также мобилизация медицинского персонала.