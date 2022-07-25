Оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе

Оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс".

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Впрочем, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятен. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств", - отмечают в разведке.

Оккупантами планируется использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железобетонной основе.

Также во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора установлено нахождение грузового поезда противника. В его составе – 8 грузовых крытых вагонов с надписью "Агро-Фрегат". Вагоны загружаются зерновыми культурами. В дальнейшем их планируется незаконно вывезти на территорию РФ.

"Здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, используется для содержания задержанных украинских граждан. Есть свидетельства, что к задержанным применяются пытки", - подчеркивают в ГУР МО.

Отметим, в высшие учебные заведения в оккупированных Херсоне и Мелитополе никто не идет учиться. Абитуриенты не желают получать знания от предателей и принимать их "макулатуру".