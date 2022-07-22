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"Не хочуть приймати їхню макулатуру": окупанти провалили вступну компанію у Херсоні та Мелітополі
До вищих навчальних закладів в окупованих Херсоні й Мелітополі ніхто не йде вчитись. Абітурієнти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру".
Про це повідомили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Національному супротиві.
Зазначається, що Херсонський державний університет окупанти перейменували на "Херсонский государственный университет".
"Студентів немає, вступ без іспитів нікого не цікавить, дипломів не даватимуть", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Мелітополі "Новий університет МДУ (МелДУ)" люди також обходять стороною.
"Кілька десятків викладачів-колаборантів є, але студенти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру", - пояснили у Національному супротиві.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 липня ухвалив розпорядження щодо компенсації витрат закладам вищої освіти за навчання її здобувачів з окупованих територій та територій активних бойових дій, які тимчасово втратити можливість продовжувати оплату.