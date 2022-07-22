"Не хочуть приймати їхню макулатуру": окупанти провалили вступну компанію у Херсоні та Мелітополі

До вищих навчальних закладів в окупованих Херсоні й Мелітополі ніхто не йде вчитись. Абітурієнти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру".

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Про це повідомили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Національному супротиві.

Зазначається, що Херсонський державний університет окупанти перейменували на "Херсонский государственный университет".

"Студентів немає, вступ без іспитів нікого не цікавить, дипломів не даватимуть", - йдеться у повідомленні.

У Мелітополі "Новий університет МДУ (МелДУ)" люди також обходять стороною.

"Кілька десятків викладачів-колаборантів є, але студенти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру", - пояснили у Національному супротиві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 липня ухвалив розпорядження щодо компенсації витрат закладам вищої освіти за навчання її здобувачів з окупованих територій та територій активних бойових дій, які тимчасово втратити можливість продовжувати оплату.