В МВС заборонили навчання у закладах, де не дотримуються правил безпеки

В учбових закладах, які не виконують вимог безпеки, навчальний рік в офлайні не розпочнеться. Рішення про початок та форму навчання ухвалюватимуть окремо в кожному регіоні або навіть кожному навчальному закладі, заявила представник МВС Альона Матвєєва.

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"Проєктом МВС "Безпечне освітнє середовище в умовах війни" передбачено, що служби МВС відвідають усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із точки зору знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану", – сказала вона.

Тож, за її словами, будуть внесені необхідні зміни у зміст навчальних програм для 6-11 класів. Зокрема, до предмету "Захист України" буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності.

Нагадаємо, на днях уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО (заклад вищої освіти) на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання.

Президент України поставив завдання врегулювати це питання, надати допомогу від держави, звільнивши понад 13 тис студентів від сплати заборгованості.