- Категория
- Образование
- Дата публикации
-
В МВД запретили обучение в заведениях, где не соблюдаются правила безопасности
В учебных заведениях, не выполняющих требования безопасности, учебный год в офлайне не начнется. Решение о начале и форме обучения будут приниматься отдельно в каждом регионе или даже каждом учебном заведении, заявила представитель МВД Алена Матвеева.
"Проектом МВД "Безопасная образовательная среда в условиях войны" предусмотрено, что службы МВД посетят все учебные заведения. Мы рассматриваем это как составляющую обучения наших детей с точки зрения знания ими базовых требований безопасности жизнедеятельности в условиях военного положения", - сказала она.
По ее словам, будут внесены необходимые изменения в содержание учебных программ для 6-11 классов. В частности, к предмету "Защита Украины" будет добавлен отдельный блок, касающийся противоминной деятельности.
Напомним, на днях правительство приняло распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов УВО (учреждение высшего образования) на подготовку специалистов, имевших задолженность за второй семестр обучения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Президент Украины поставил задачу урегулировать этот вопрос, оказать помощь от государства, освободив более 13 тыс. студентов от уплаты задолженности.