Уряд виплатить борги 13 тисяч українських студентів за навчання за контрактом

Уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО (заклад вищої освіти) на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання.

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Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у Telegram.

"Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського зі студентами обговорювалося питання неможливості оплати за навчання здобувачів освіти, які зареєстровані на територіях бойових дій, а також тих, хто перебуває (перебували) в тимчасовій окупації чи блокуванні. Президент України поставив завдання врегулювати це питання, надати допомогу від держави, звільнивши понад 13 тис студентів від сплати заборгованості", - написав він.

Через відсутність надходження коштів від сплати за навчання неможливо забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати науково-педагогічним та іншим працівникам, розраховуватися за надані комунальні послуги тощо.

З метою впорядкування ситуації, МОН ініціювало питання компенсації витрат закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства. Так, у 2022 році 86 млн 814,4 тис. гривень будуть виділені МОН для подальшого спрямування закладам вищої освіти.

Нагадаємо, що Зеленський просить Кабмін розглянути можливість заборони очного навчання у школах під час війни.