Як і де зібрати необхідні документи, якщо треба їхати на навчання за кордон

У сьогоднішніх реаліях українців призовного віку, які вирішили скористатися наданими державою можливостями і поїхати на навчання до інших країн, можуть на пункті пропуску в Україні просто не випустити. Причина усьому – відсутність необхідних документів.

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Проблема у тому, що окрім військового квитка з відстрочкою по мобілізації необхідно мати ще студентський квиток або студентську візу, перекладені і нотаріально завірені документи про навчання особи у закордонному вузі та довідку з центру комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.

"Йдеться про здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти. Такі наразі вимоги законодавства", – уточнює нам керуючий партнер АО "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський.

Однак, за його словами, можна спробувати виїхати і без вищезгаданої довідки але з усіма іншими вказаними документами. Як показує практика, не на кожному пункті пропуску так прискіпливо ставляться до наявності усіх необхідних документів у подібних випадках, коли в принципі очевидно, що людина має право на перетин кордону.

"Проте, якщо довідку отримати все ж необхідно, слід звертатись на гарячу лінію Міноборони та напряму до начальника відповідного військового комісаріату, апелюючи до затверджених Кабміном правил перетинання державного кордону громадянами України та вимагати надати відповідну довідку", – додає Чудовський.

В крайньому випадку залишається ще один варіант – звернутися до суду з вимогою зобов’язати військовий комісаріат видати таку довідку, але це все буде коштувати забагато часу.