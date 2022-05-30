Как и где собрать необходимые документы, если нужно ехать на обучение за границу

В сегодняшних реалиях украинцев призывного возраста, решивших воспользоваться предоставленными государством возможностями и поехать на учебу в другие страны, могут на пункте пропуска в Украине просто не выпустить. Причина – отсутствие необходимых документов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Проблема в том, что кроме военного билета с отсрочкой по мобилизации необходимо иметь еще студенческий билет или студенческую визу, переведенные и нотариально заверенные документы об обучении личности в зарубежном вузе и справку из центра комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.

"Речь идет о соискателях профессионального высшего и высшего образования, ассистентах-стажерах, аспирантах и докторантах, которые учатся за границей по дневной или дуальной формам получения образования. Таковы требования законодательства", - уточняет нам управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры" Игорь Чудов.

Однако, по его словам, можно попытаться уехать и без вышеупомянутой справки, но со всеми другими указанными документами. Как показывает практика, не на каждом пункте пропуска так придирчиво относятся к наличию всех необходимых документов в подобных случаях, когда в принципе очевидно, что человек имеет право на пересечение границы.

"Однако, если справку получить все же необходимо, следует обращаться на горячую линию Минобороны и к начальнику соответствующего военного комиссариата, апеллируя к утвержденным Кабмином правилам пересечения государственной границы гражданами Украины и требовать предоставить соответствующую справку", - добавляет Чудовский.

В крайнем случае остается еще один вариант – обратиться в суд с требованием обязать военный комиссариат выдать такую справку, но это будет стоить слишком много времени.