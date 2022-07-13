Зеленський просить Кабмін розглянути можливість заборони очного навчання у школах під час війни

Президент Володимир Зеленський просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля опрацювати викладене в електронній петиції до глави держави прохання заборонити в Україні очне навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій.

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Про це йдеться у відповіді президента на петицію, яку було подано 8 червня громадянкою Марією Горшеневою. Трохи більше ніж на місяць вона набрала необхідну підтримку 25 тисяч людей, а саме на момент зупинки збору підписів їх було 26,65 тисячі.

Президент в цілому зазначає, що це не його справа, оскільки державну політику у сфері освіти в Україні визначає Верховна Рада, а реалізують Кабмін, Міністерство освіти і науки, органи місцевого самоврядування. Більш того, суб’єкти освітньої діяльності наділені правом автономії самоврядування.

Зазначимо, що автор петиції аргументувала свій заклик, зокрема, тим, що велика кількість шкіл була фізично знищена через бойові дії, а з цілих навчальних закладів не всі мають бомбосховища і шляхи евакуації, при цьому деякі мають вузькі коридори та сходові прольоти. Окрім цього, багатьом сім'ям, які евакуювалися з дітьми за кордон, самим нема куди повертатись.

"Якщо говорити про початкові школи та дитсадки, то вік учнів вимагає ще більшої уваги викладачів та вихователів під час екстренних подій. Один вихователь/викладач на 15 учнів - нормальна пропорція відповідальності?" - задає питання вона.

Також, за словами ініціаторки, при очному навчанні діти стикаються з емоційною напругою, яка не дає можливості сконцентруватися на навчанні після того, як закінчилась повітряна тривога. При цьому не зрозуміло, що мають робити діти під час самих тривог.

"Під час повітряної тривоги потрібно негайно прямувати до укриття. До прикладу, місто Київ, 6 червня. Повітряна тривога почалась в 10:21. Загроза ракетного удару минула в 13:09. Що учням робити 2 години 48 хвилин в сховищі? Як при цьому триватиме навчальний процес? Чи можливо проводити уроки в сховищі для всіх учнів/студентів одночасно?.. Що ви робите? Чиє це хворе бажання, побачити, як дитина біжить до або зі школи під повітряну тривогу?" - задається питанням Горшенева.

Нагадаємо, що 7 червня перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив про повернення школярів за парти вже з 1 вересня цього року. Однак ця заява спантеличила багатьох батьків та спровокувала мільйони запитань та гарячі дискусії щодо можливості реалізації такого кроку.