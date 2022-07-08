"Датагруп-Volia" почала підключення до інтернету шкільних бомбосховищ

Компанія "Датагруп-Volia" оголосила про розгортання програми по підключенню до вільного й високошвидкісного інтернету шкільних сховищ та прихистків.

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Як ідеться у повідомленні телеком-провайдера, це повинно забезпечити належний процес навчання у школах та убезпечити українських дітей від загрози обстрілів.

Наразі компанія вже підключила першу школу до мережі у Запоріжжі та розпочала аналогічні роботи в одній зі шкіл Миколаєва, який зараз чи не найчастіше обстрілюється з боку російських військ.

"Вже за декілька місяців в українських школах стартує новий навчальний сезон. Але цього року, через війну, навчальний процес зазнає значних змін. Зокрема, розпорядженням Міністерства освіти, 1 вересня зможуть відкрити двері для учнів лише ті школи, які мають пристосоване сховище, що стане запорукою безпеки під час можливих атак ворога", - звертають увагу в "Датагруп-Volia".

Там закликають школи, які вже зараз готуються до нового навчального року та не мають доступу до інтернету у шкільному сховищі, звернутись за електронною поштою [email protected] Спеціалісти компанії перевірять технічну можливість підключення та за її наявності приїдуть до школи.

Нагадаємо також, що раніше "Датагруп-Volia", зокрема, підключала до інтернету бомбосховища, розташовані в інших місцях. Так, станом на кінець квітня підключено було понад 400 прихистків по країн, зокрема понад 100 у Києві.