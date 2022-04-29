Датагруп-Volia підключила до інтернету вже більше 100 бомбосховищ у Києві

Із перших днів війни компанія Датагруп-Volia однією із перших впровадила програму по підключенню цивільних прихистків та бомбосховищ до безкоштовного інтернету. Через два місяці у компанії звітують, що до високошвидкісного зв’язку підключено вже більше 400 бомбосховищ по всій країні та вже понад 100 прихистків у Києві.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Київ – це серце нашої Батьківщини і саме туди ворог направив найпотужніші удари у перші дні війни. Тож у цей тяжкий момент наша компанія поставила перед собою завдання забезпечити якісним зв’язком киян, що вимушені ховатись від ворожих обстрілів у найближчих укриттях. Зараз ми підключили у Києві вже 116 таких об’єктів і ще декілька десятків у Київський області. Сподіваємось, що цей внесок, разом із іншими справами, що робить наша компанія наблизить нашу перемогу. У яку ми безумовно віримо" - йдеться у заяві компанії.

У Датагруп-Volia нагадали, що для тих, хто знаходиться у Києві чи Київській області і не має доступу до інтернету у вашому сховищі, Вам потрібно звернутись за електронною поштою [email protected].

Спеціалісти компанії приїдуть до вас, як тільки це дозволить ситуація у вашому районі.

Зараз Датагруп-Volia активно співпрацює із КМДА для того, щоб кияни оперативно отримували інформацію, щодо підключення нових сховищ у місті.

Також у компанії започаткована аналогічна програма по підключенню волонтерських центрів та об’єктів для внутрішньо переміщених осіб.