Датагруп-Volia подключила к интернету уже более 100 бомбоубежищ в Киеве

С первых дней войны компания Датагруп-Volia одной из первых внедрила программу по подключению гражданских убежищ и бомбоубежищ к бесплатному интернету. За два месяца к высокоскоростной связи компания подключила уже более 400 бомбоубежищ по всей стране и более 100 укрытий в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Киев – это сердце нашей родины, и именно туда враг направил самые мощные удары в первые дни войны. Поэтому в этот трудный момент наша компания поставила перед собой задачу обеспечить качественной связью киевлян, которые вынуждены скрываться от вражеских обстрелов в ближайших укрытиях. Сейчас мы подключили в Киеве уже 116 таких объектов и еще несколько десятков в Киевской области. Надеемся, что этот вклад вместе с другими делами, что делает наша компания, приблизит нашу победу, в которую мы безусловно верим", — говорится в заявлении компании.

В Датагруп-Volia напомнили, что для тех, кто находится в Киеве или Киевской области и не имеет доступа к интернету в ближайшем бомбоубежище, нужно обратиться по электронной почте [email protected].

Сейчас Датагруп-Volia активно сотрудничает с КГГА для того, чтобы киевляне оперативно получали информацию о подключении новых убежищ в городе.

Также в компании начата аналогичная программа по подключению волонтерских центров и объектов для внутриперемещенных лиц.