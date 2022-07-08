"Датагруп-Volia" начала подключение к интернету школьных бомбоубежищ

Компания "Датагруп-Volia" объявила о развертывании программы по подключению к свободному и высокоскоростному интернету школьных хранилищ и приютов.

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Как сообщается в сообщении телеком-провайдера, это должно обеспечить надлежащий процесс обучения в школах и обезопасить украинских детей от угрозы обстрелов.

Сейчас компания уже подключила первую школу к сети в Запорожье и приступила к аналогичным работам в одной из школ Николаева, который сейчас едва ли не чаще всего обстреливается со стороны российских войск.

"Уже через несколько месяцев в украинских школах стартует новый учебный сезон. Но в этом году из-за войны учебный процесс претерпевает значительные изменения. В частности, распоряжением Министерства образования, 1 сентября смогут открыть двери для учеников только те школы, которые имеют приспособленное убежище, которое станет залогом безопасности во время возможных атак врага", - обращают внимание в "Датагруп-Volia".

Там призывают школы, которые уже сейчас готовятся к новому учебному году и не имеют доступа к интернету в школьном убежище, обратиться по электронной почте [email protected] Специалисты компании проверят техническую возможность подключения и при наличии приедут в школу.

Напомним также, что ранее "Датагруп-Volia", в частности, подключала к интернету бомбоубежища, расположенные в других местах. Так, по состоянию на конец апреля было подключено более 400 приютов по странам, в том числе более 100 в Киеве.