Зеленский просит Кабмин рассмотреть возможность запрета очного обучения в школах во время войны

Президент Владимир Зеленский просит премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать изложенную в электронной петиции главе государства просьбу запретить в Украине очное обучение во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий.

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Об этом говорится в ответе президента на петицию, которая была подана 8 июня гражданкой Марией Горшеневой. За чуть больше месяца она набрала необходимую поддержку 25 тысяч человек, а именно на момент остановки сбора подписей их было 26,65 тысячи.

Президент в целом отмечает, что это не его дело, поскольку государственную политику в сфере образования в Украине определяет Верховная Рада, а реализуют Кабмин, Министерство образования и науки, органы местного самоуправления. Более того, субъекты образовательной деятельности наделены правом автономии самоуправления.

Отметим, что автор петиции аргументировала свой призыв, в частности, тем, что большое количество школ было физически уничтожено из-за боевых действий, а из целых учебных заведений не все имеют бомбоубежища и пути эвакуации, при этом некоторые имеют узкие коридоры и лестничные пролеты. Кроме того, многим семьям, которые эвакуировались с детьми за границу, самим некуда возвращаться.

"Если говорить о начальных школах и детсадах, то возраст учеников требует еще большего внимания преподавателей и воспитателей во время экстренных событий. Один воспитатель/преподаватель на 15 учеников - нормальная пропорция ответственности?" – задает вопрос она.

Также, по словам инициаторши, при очном обучении дети сталкиваются с эмоциональным напряжением, которое не позволяет сконцентрироваться на обучении после того, как закончилась воздушная тревога. При этом непонятно, что должны делать дети во время самих тревог.

"Во время воздушной тревоги нужно немедленно направляться в укрытие. К примеру, город Киев, 6 июня. Воздушная тревога началась в 10:21. Угроза ракетного удара прошла в 13:09. Что ученикам делать 2 часа 48 минут в убежище? Как при этом продолжать учебный процесс? Можно ли проводить уроки в убежище для всех учащихся/студентов одновременно?.. Что вы делаете? Чье это больное желание увидеть, как ребенок бежит в школу или из школы под воздушную тревогу?" – задается вопросом Горшенева.

Напомним, что 7 июня первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил о возвращении школьников за парты уже с 1 сентября этого года. Однако это заявление озадачило многих родителей и спровоцировало миллионы вопросов и горячие дискуссии о возможности реализации такого шага.