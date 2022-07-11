У польських школах готові прийняти ще 200 тисяч українських дітей

У новому навчальному році кількість дітей з України у польських школах може зрости на 200 тисяч.

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Про це заявив міністр освіти та науки Польщі Пшемислав Чарнек, повідомляє Польське радіо.

"Ми прийняли 200 тисяч українських дітей, з них 160-в школи та 40-в дитячі садки. За нашими оцінками ще 200 тисяч може приєднатися з 1 вересня", - зазначив міністр.

За його словами, детальніше все буде ясно протягом наступних тижнів.

"Система еластична, погоджена з органами управління, з самоврядуванням, з відділами освіти, з Міністерством внутрішніх справ та адміністраціями. Ми готові приймати українських дітей", – наголосив Чарнек.

Він також додав, що дистанційне чи гібридне навчання у майбутньому навчальному році поки що не планується, адже немає жодних сигналів від Міністерства охорони здоров'я чи санітарних служб про це.

Зазначимо, школи Києва 1 вересня будуть готові розпочати навчання офлайн. Фахівці ДСНС перевірять школи та прилеглі будинки на безпеку, щоб діти змогли знову повернутися за парти 1 вересня 2022 року.