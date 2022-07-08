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У МОЗ роз'яснили, як українцям у Польщі отримати безоплатну медичну допомогу
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як українцям, які прибули у Польщу після 24 лютого 2022 року, скористатися правом на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни. Це право надається всім громадянам України, від неповнолітніх до людей похилого віку.
Про це повідомили у МОЗ.
Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи:
- закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року,
- якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта - документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.
Водночас громадяни України, які мають намір залишитися в Польщі на певний період, можуть отримати номер PESEL — аналог українського ідентифікаційного номера, який надає доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, до соціальної допомоги тощо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для оформлення документа потрібно звернутися до адміністрації будь-якої ґміни (аналог українських об’єднаних територіальних громад, ОТГ) та подати заяву, фото і свої актуальні дані.
Варто зазначити, що Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:
- базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;
- спеціалізована амбулаторна допомога;
- діагностичні дослідження (за направленням лікаря);
- лікування в стаціонарі;
- психіатричне лікування;
- реабілітація (крім курортів);
- стоматологічні послуги.
Також у МОЗ додали, що знайти медзаклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590. Окрім цього, для пацієнтів з України в Польщі працює спеціальна телеплатформа першого контакту (ТПК) за номером: 800 137 200.
Нагадаємо, держпідприємство "Документ" завершує заходи з підготовки до початку стаціонарного обслуговування з прийняття матеріалів для оформлення паспортних документів громадянам України, які перебувають у Польщі.