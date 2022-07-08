У МОЗ роз'яснили, як українцям у Польщі отримати безоплатну медичну допомогу

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як українцям, які прибули у Польщу після 24 лютого 2022 року, скористатися правом на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни. Це право надається всім громадянам України, від неповнолітніх до людей похилого віку.

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Про це повідомили у МОЗ.

Для того, щоб отримати медичну допомогу, потрібно мати такі документи:

закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року,

якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта - документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.

Водночас громадяни України, які мають намір залишитися в Польщі на певний період, можуть отримати номер PESEL — аналог українського ідентифікаційного номера, який надає доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, до соціальної допомоги тощо.

Для оформлення документа потрібно звернутися до адміністрації будь-якої ґміни (аналог українських об’єднаних територіальних громад, ОТГ) та подати заяву, фото і свої актуальні дані.

Варто зазначити, що Польща надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;

спеціалізована амбулаторна допомога;

діагностичні дослідження (за направленням лікаря);

лікування в стаціонарі;

психіатричне лікування;

реабілітація (крім курортів);

стоматологічні послуги.

Також у МОЗ додали, що знайти медзаклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590. Окрім цього, для пацієнтів з України в Польщі працює спеціальна телеплатформа першого контакту (ТПК) за номером: 800 137 200.

Нагадаємо, держпідприємство "Документ" завершує заходи з підготовки до початку стаціонарного обслуговування з прийняття матеріалів для оформлення паспортних документів громадянам України, які перебувають у Польщі.