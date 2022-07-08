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В Минздраве разъяснили, как украинцам в Польше получить бесплатную медицинскую помощь
В Министерстве здравоохранения рассказали, как украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года, воспользоваться правом на бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами страны. Это право предоставляется всем гражданам Украины, от несовершеннолетних до пожилых людей.
Об этом сообщили в Минздраве.
Чтобы получить медпомощь, нужно иметь следующие документы:
- загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года;
- если вы пересекли границу без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.
В то же время граждане Украины, которые намерены остаться в Польше на определенный период, могут получить номер PESEL — аналог украинского идентификационного номера, предоставляющий доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, социальной помощи и тому подобное.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для оформления документа следует обратиться в администрацию любой гмины (аналог украинских объединенных территориальных общин, ОТГ) и подать заявление, фото и свои актуальные данные.
Стоит отметить, что Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:
- базовая медицинская помощь - визиты к семейным врачам, вызов скорой;
- специализированная амбулаторная помощь;
- диагностические исследования (по направлению врача);
- лечение в стационаре;
- психиатрическое лечение;
- реабилитация (кроме курортов);
- стоматологические услуги.
Также в Минздраве добавили, что найти медучреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 190 590. Кроме того, для пациентов из Украины в Польше работает специальная телеплатформа первого контакта (ТПК) по номеру: 800 137 200.
Напомним, госпредприятие "Документ" завершает мероприятия по подготовке к началу стационарного обслуживания по принятию материалов для оформления паспортных документов находящимся в Польше гражданам Украины.