В Минздраве разъяснили, как украинцам в Польше получить бесплатную медицинскую помощь

В Министерстве здравоохранения рассказали, как украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года, воспользоваться правом на бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами страны. Это право предоставляется всем гражданам Украины, от несовершеннолетних до пожилых людей.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Чтобы получить медпомощь, нужно иметь следующие документы:

загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года;

если вы пересекли границу без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.

В то же время граждане Украины, которые намерены остаться в Польше на определенный период, могут получить номер PESEL — аналог украинского идентификационного номера, предоставляющий доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, социальной помощи и тому подобное.

Для оформления документа следует обратиться в администрацию любой гмины (аналог украинских объединенных территориальных общин, ОТГ) и подать заявление, фото и свои актуальные данные.

Стоит отметить, что Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:

базовая медицинская помощь - визиты к семейным врачам, вызов скорой;

специализированная амбулаторная помощь;

диагностические исследования (по направлению врача);

лечение в стационаре;

психиатрическое лечение;

реабилитация (кроме курортов);

стоматологические услуги.

Также в Минздраве добавили, что найти медучреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 190 590. Кроме того, для пациентов из Украины в Польше работает специальная телеплатформа первого контакта (ТПК) по номеру: 800 137 200.

Напомним, госпредприятие "Документ" завершает мероприятия по подготовке к началу стационарного обслуживания по принятию материалов для оформления паспортных документов находящимся в Польше гражданам Украины.