В Украине практически прекратилось лечение больных раком, — Зеленский

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине фактически остановилось лечение людей, которым диагностировали рак.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам благотворительного вечера Brave Ukraine, передает пресс-служба ОП.

Глава государства подчеркнул, что в стране из-за войны сложилась крайне сложная ситуация в сфере медицины.

"Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это осложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Невозможно провести хирургические операции", — рассказал президент.

Он отметил, что в Украине также есть нехватка антибиотиков. Все это, как подчеркнул Зеленский, — последствия российской оккупации для Украины.

Напомним, что с 16 апреля "Добробут" возобновил работу медицинского центра в Ирпене по адресу ул. Грибоедова, 8-А. Команда клиники будет оказывать медицинскую и психологическую помощь бесплатно.

В отделении будут принимать терапевт, педиатр, гинеколог, уролог, детский и взрослый хирурги, травматолог, невролог и эндокринолог. Кроме того, будут работать детский и взрослый психологи.