Клиника «Добробут» в Ирпене будет бесплатно лечить жителей города и других населенных пунктов Киевщины

Жители Киевщины, пережившие страшные времена оккупации, бесчеловечную жестокость и низость российских захватчиков, сегодня остро нуждаются в медицинской помощи и заботе.

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Понимая это, с 16 апреля "Добробут" возобновляет работу медицинского центра в Ирпене по адресу ул. Грибоедова, 8а. Команда клиники будет оказывать медицинскую и психологическую помощь бесплатно.

В отделении будут принимать терапевт, педиатр, гинеколог, уролог, детский и взрослый хирурги, травматолог, невролог и эндокринолог. Кроме того, будут работать детский и взрослый психологи. Также будут проводиться лабораторная и инструментальная диагностика. В рабочее время в клинике будет дежурить бригада неотложной медицинской помощи.

«Сегодня очень важно делать все, что от тебя зависит для приближения нашей общей победы. Поэтому мы при первой возможности возобновили работу медицинского центра в Ирпене, прежде всего для людей, которые пережили весь этот ужас и сегодня остро нуждаются в врачебной и психологической помощи» , — отметил главный исполнительный директор «Добробута» Вадим Шекман .

График работы: понедельник - суббота с 10:00 до 17:00.

Запись на прием – через контакт-центр по номеру 097 495 2888.

Война внесла коррективы в работу сети Добробут. Благодаря сотрудничеству с международными благотворительными организациями Direct Relief International, Children of War Foundation и University of Miami Global Institute, а также благодаря работе благотворительного фонда «Фонд Добробут» клиники сети, продолжающие свою работу даже во время военных действий, значительную часть медицинских услуг предоставляют бесплатно. С первых дней войны лечебно-диагностический центр "Добробута" в Киеве безвозмездно оказывает медицинскую помощь защитникам Украины и раненому в результате боевых действий населению в режиме 24/7. С 1 апреля бесплатными также стали плановые и ургентные операции для детей и взрослых, плановые и ургентные госпитализации, ургентная помощь в приемном отделении, а также лабораторная и инструментальная диагностика с момента госпитализации пациента.