Клініка «Добробут» в Ірпені безкоштовно лікуватиме жителів міста та інших населених пунктів Київщини

Мешканці Київщини, що пережили страшні часи окупації, нелюдську жорстокість та ницість російських загарбників, сьогодні гостро потребують медичної допомоги і турботи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Розуміючи це, від 16 квітня «Добробут» відновлює роботу медичного центру в Ірпені за адресою вул. Грибоєдова, 8а. Команда клініки надаватиме медичну та психологічну допомогу безоплатно.

У відділенні прийматимуть терапевт, педіатр, гінеколог, уролог, дитячий та дорослий хірурги, травматолог, невролог та ендокринолог. Крім цього, працюватимуть дитячий та дорослий психологи. Також проводитиметься лабораторна та інструментальна діагностика. У робочий час в клініці чергуватиме бригада невідкладної медичної допомоги.

«Сьогодні вкрай важливо робити все, що від тебе залежить для наближення нашої спільної перемоги. Тому ми за першої можливості відновили роботу медичного центру в Ірпені, насамперед для людей, які пережили весь цей жах і сьогодні гостро потребують лікарської та психологічної допомоги», — зазначив головний виконавчий директор «Добробуту» Вадим Шекман.

Графік роботи: понеділок — субота з 10:00 до 17:00.

Запис на прийом – через контакт-центр за номером 097 495 2 888.

Війна внесла корективи у роботу мережі “Добробут”. Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation та University of Miami Global Institute, а також завдяки роботі благодійного фонду “Фундація Добробут” клініки мережі, що продовжують свою роботу навіть під час воєнних дій, значну частину медичних послуг надають безоплатно. Від перших днів війни лікувально-діагностичний центр “Добробуту” в Києві безоплатно надає медичну допомогу захисникам України та пораненому внаслідок бойових дій населенню в режимі 24/7. Від 1 квітня безоплатними також стали планові та ургентні операції для дітей та дорослих, планові та ургентні госпіталізації, ургентна допомога в приймальному відділенні, а також лабораторна й інструментальна діагностика від моменту госпіталізації пацієнта.