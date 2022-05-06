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В Україні практично припинилося лікування хворих на рак, — Зеленський
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні фактично зупинилося лікування людей, яким діагностували рак.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників благодійного вечора Brave Ukraine, передає пресслужба ВП.
Глава держави наголосив, що в країні через війну склалася вкрай складна ситуація у сфері медицини.
"Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, які ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це ускладнений або відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Неможливо провести хірургічні операції", — розповів президент.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він зазначив, що в Україні також є брак антибіотиків. Все це, як наголосив Зеленський, є наслідками російської окупації для України.
Нагадаємо, що з 16 квітня "Добробут" відновив роботу медичного центру в Ірпені за адресою вул. Грибоєдова, 8-А. Команда клініки надаватиме медичну та психологічну допомогу безкоштовно.
У відділенні прийматимуть терапевт, педіатр, гінеколог, уролог, дитячий та дорослий хірурги, травматолог, невролог та ендокринолог. Крім того, працюватимуть дитячі та дорослі психологи.