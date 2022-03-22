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Категорія
Здоровʼя
Дата публікації

"Дарниця" випустить препарат від коронавірусу за ліцензією Pfizer

"Дарниця" випустить препарат від коронавірусу за ліцензією Pfizer

Фармацевтична компанія "Дарниця" підписала угоду на отримання ліцензії на розробку та виробництво генерічної версії нірматрелвіру (paxlovid) - орального протиковидного препарату Pfizer.

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Як повідомила уповноважена ООН організація Medicines Patent Pool, в результаті вдасться не тільки забезпечити ліками українців, але й постачати його до 95 країн із середнім та низьким рівнем доходу. Усього таку угоду мають 36 компаній у 13 країнах.

"Дарниця" з сьогоднішнього дня – перша та єдина в Україні, хто має право розробки та виробництва генерічної версії для лікування Covid-19 українських пацієнтів та медичних працівників, а також для всього регіону", - заявив у своєму Facebook виконавчий директор компанії "Дарниця" Дмитро Шимків.

Нагадаємо, на початку 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до застосування два нові препарати для лікування коронавірусної інфекції – "Баріцитініб" та "Сотровімаб".

Причому ефективність цих препаратів проти нових варіантів коронавірусу, зокрема "Омікрону", "досі не зрозуміла".

Перед цим ВООЗ додала до списку екстреного використання від коронавірусу вакцину Nuvaxovid.

Автор:
Сергій Горєлов