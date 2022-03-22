"Дарниця" випустить препарат від коронавірусу за ліцензією Pfizer

Фармацевтична компанія "Дарниця" підписала угоду на отримання ліцензії на розробку та виробництво генерічної версії нірматрелвіру (paxlovid) - орального протиковидного препарату Pfizer.

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Як повідомила уповноважена ООН організація Medicines Patent Pool, в результаті вдасться не тільки забезпечити ліками українців, але й постачати його до 95 країн із середнім та низьким рівнем доходу. Усього таку угоду мають 36 компаній у 13 країнах.

"Дарниця" з сьогоднішнього дня – перша та єдина в Україні, хто має право розробки та виробництва генерічної версії для лікування Covid-19 українських пацієнтів та медичних працівників, а також для всього регіону", - заявив у своєму Facebook виконавчий директор компанії "Дарниця" Дмитро Шимків.

Нагадаємо, на початку 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до застосування два нові препарати для лікування коронавірусної інфекції – "Баріцитініб" та "Сотровімаб".

Причому ефективність цих препаратів проти нових варіантів коронавірусу, зокрема "Омікрону", "досі не зрозуміла".

Перед цим ВООЗ додала до списку екстреного використання від коронавірусу вакцину Nuvaxovid.