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"Дарниця" випустить препарат від коронавірусу за ліцензією Pfizer
Фармацевтична компанія "Дарниця" підписала угоду на отримання ліцензії на розробку та виробництво генерічної версії нірматрелвіру (paxlovid) - орального протиковидного препарату Pfizer.
Як повідомила уповноважена ООН організація Medicines Patent Pool, в результаті вдасться не тільки забезпечити ліками українців, але й постачати його до 95 країн із середнім та низьким рівнем доходу. Усього таку угоду мають 36 компаній у 13 країнах.
Нагадаємо, на початку 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до застосування два нові препарати для лікування коронавірусної інфекції – "Баріцитініб" та "Сотровімаб".
Причому ефективність цих препаратів проти нових варіантів коронавірусу, зокрема "Омікрону", "досі не зрозуміла".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Перед цим ВООЗ додала до списку екстреного використання від коронавірусу вакцину Nuvaxovid.