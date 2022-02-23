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Суспільство
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Українці, щеплені CoronaVac, зможуть подорожувати до країн ЄС

Українці, щеплені CoronaVac, зможуть подорожувати до країн ЄС

Рада ЄС рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд туристам, щепленим будь-якою вакциною, дозволеною ВООЗ, зокрема і вакциною CoronaVac

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У оновлених рекомендаціях щодо в'їзду європейським країнам радять зняти обмеження для тих, хто щепився не менше ніж за 14 днів і не більше ніж за 270 днів до в'їзду, або перехворів не раніше ніж за 180 днів до поїздки. Але такі туристи можуть додатково вимагати ПЛР-тест або проходження самоізоляції.

Діти віком від 6 до 17 років повинні бути вакциновані або зробити ПЛР-тест.

Нові правила набудуть чинності з 1 березня 2022 року.

Слід зазначити, що чи пускати громадян конкретної країни до ЄС, залежатиме ще й від рівня захворюваності та тестування у кожній конкретній країні. Для скасування обмежень для мандрівників з певної країни кількість випадків коронавірусу в цій країні за останні два тижні має бути меншою за 100 на 100 тис. жителів, а щотижневий рівень тестування – не нижче 600 на 100 тис. жителів.

Нагадаємо, що рекомендації Ради ЄС не є обов'язковими для виконання. Рішення щодо конкретних правил в'їзду кожна країна Євросоюзу прийматиме самостійно.

Нагадаємо, з 1 лютого 2022 року термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу в країнах Європейського Союзу становитиме дев'ять місяців.

Також Кабінет Міністрів України ухвалив рішення скоротити термін дії міжнародного та внутрішнього Covid-сертифікатів з одного року до 270 днів.

Автор:
Світлана Манько