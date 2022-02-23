Украинцы, привитые CoronaVac, смогут путешествовать в страны ЕС

Совет ЕС рекомендовал странам Евросоюза разрешить въезд туристам, привитым любой вакциной, разрешенной ВОЗ, в частности и вакциной CoronaVac

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В обновленных рекомендациях по въезду европейским странам советуют снять ограничения для тех, кто привился не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до въезда, или переболел не ранее чем за 180 дней до поездки. Но у таких туристов могут дополнительно требовать ПЦР-тест или прохождение самоизоляции.

Дети в возрасте от 6 до 17 лет должны быть вакцинированы или сделать ПЦР-тест.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Следует отметить, что пускать ли граждан конкретной страны в ЕС, будет зависеть еще и от уровня заболеваемости и тестирования в каждой конкретной стране. Для отмены ограничений для путешественников из определенной страны количество случаев коронавируса в этой стране за последние две недели должно быть менее 100 на 100 тыс. жителей, а еженедельный уровень тестирования – не ниже 600 на 100 тыс. жителей.

Напомним, что рекомендации Совета ЕС не являются обязательными к выполнению. Решения о конкретных правилах въезда каждая страна Евросоюза будет принимать самостоятельно.

Напомним, с 1 февраля 2022 года срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса в странах Европейского Союза будет составлять девять месяцев.

Также Кабинет министров Украины принял решение сократить срок действия международного и внутреннего Covid–сертификатов с одного года до 270 дней.