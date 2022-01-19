Официально: Кабмин сократил срок действия Covid-сертификата

Кабинет министров принял решение сократить срок действия международного и внутреннего Covid–сертификатов с одного года до 270 дней. Об этом стало известно во время заседания правительства, которое транслировалось на YouTube.

Кроме того, правительство определило порядок формирования и использования Covid-сертификатов, которые подтверждают получение бустерной дозы вакцины против коронавируса. То есть после третьей дозы сертификат будет действовать 270 дней.

Также Кабмин утвердил образцы Covid-сертификатов в части указания факта вакцинации бустерной дозой.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич объяснила, что срок действия Covid-сертификата решили сократить после того, как Еврокомиссия сократила срок действия Covid-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев.

Что касается новых Covid-сертификатов для граждан, получивших бустерную дозу, то этот документ должен появиться в январе, сообщили в Минздраве.

Вакцинированные бустерной дозой кроме нового Covid-сертификата получат еще и международное свидетельство о вакцинации.

В "Дії" также вскоре может появиться сертификат о вакцинации бустерной дозой. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что Минцифры не будет выпускать новые цифровые документы, а просто усовершенствует нынешний Covid-сертификат.