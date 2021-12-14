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В "Дії" может появиться сертификат о вакцинации бустерной дозой, — Федоров
Министерство цифровой трансформации готовится к тому, что в Украине могут разрешить всем делать третью дозу вакцины против Covid-19. В частности Минцифры планирует добавить в приложение "Дія" соответствующий сертификат о вакцинации бустерной дозой.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью изданию "Лига".
Он предполагает, что Минцифры не будет выпускать какие-то новые цифровые документы, а просто усовершенствует нынешний Covid-сертификат.
Он также отметил, что в "Дію" добавляют Covid-сертификаты из реестров, информацию в которые вносят врачи. Поэтому, чтобы получить украинский Covid -сертификат, вакцинированные за границей граждане могут обращаться к семейным врачам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Федорова, некоторые врачи уже вносят данные об вакцинированных за рубежом гражданах в реестры.
"Это вопрос Минздрава – они сейчас меняют нормативные документы. " Дія" готово к этому, это обычное дело для нас – забрать информацию о прививках из реестра или электронной системы здравоохранения. Но сейчас мы не видим шквала обращений по поводу этой проблемы", — подытожил министр.
Напоминаем, в Украине отдельным категориям лиц уже разрешили получать дополнительную вакцину против коронавируса. В частности, Минздрав рекомендует вводить дополнительную дозу вакцины против Covid-19:
- людям с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- лицам с рядом других иммунодефицитов.
При этом пока речь не идет о бустерной дозе, а только о дополнительной и только для отдельных категорий лиц.