В Украине разрешили делать бустерную вакцину, но не все смогут привиться третий раз, — Минздрав

Отдельным категориям лиц разрешили получать бустерную вакцину против коронавируса. Соответствующий приказ 13 декабря подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Украинцам начнут вводить дополнительную дозу вакцины против Covid-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

В Минздраве подчеркивают, что бустерную дозу вакцины должны получить только украинцы, которым она действительно нужна. Согласно приказу, который подписал Ляшко, получить дополнительную дозу вакцины против Covid-19 рекомендуется:

людям с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

лицам с рядом других иммунодефицитов.

Эта категория украинцев сможет получить бустерную дозу вакцины против коронавируса, независимо от того, какой вакциной прививались ранее.

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут более защищены от коронавирусной болезни”, – сказал Ляшко.

Кроме того, бустерные прививки разрешили для выезда в страны, где это необходимо, а также рекомендовали медикам и людям старше 60 лет, которые прививались вакцинами CoronaVac и AstraZeneca.

Ранее Ляшко заявлял, что украинцам разрешат делать бустерную прививку против Covid-19 не раньше января-февраля 2022 года. Дело в том, что для принятия такого решения страна должна была достигнуть определенного показателя вакцинации.

По состоянию на середину декабря в Украине более 45% взрослого населения получили как минимум одну прививку против COVID-19. Такой показатель позволил Минздраву разрешить делать бустерные прививки.