Бустерную вакцинацию в Украине запустят с начала 2022 года, — Ляшко

Министерство здравоохранения Украины разрешит украинцам делать бустерную прививку против Covid-19 в январе-феврале 2022 года, если сложатся все необходимые для этого обстоятельства.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "BBC Украина".

По его словам, бустерную дозу могут ввести и раньше. Все зависит от многих факторов. В частности, если украинцы массово пойдут и сделают прививку, и в стране первой прививкой вакцинируются по крайней мере 60% населения или двумя дозами — 50%, то Ляшко сразу примет решение и запустит бустерную вакцинацию.

Он отметил, что Минздрав подписал контракты на поставки вакцин на следующий год. Поэтому Украине хватит вакцин и для бустерной, и, при необходимости, для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами.

Но сейчас в приоритете Минздрава – вакцинация непривитых украинцев. Ведомство планирует, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения.

"Но ВОЗ призывает не делать бустерные дозы, а вакцинировать как можно больше населения, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Мы приближаемся к тому, что через две-три недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача – 70%", — сказал Ляшко.

В Украине по состоянию на конец ноября более 10 млн взрослых людей еще не получили ни одной дозы вакцины. Поэтому Ляшко считает, что приоритеты должны быть расставлены для вакцинации людей, которые вообще не привились. Для того, чтобы количество иммунизированных людей было больше.

После достижения плана по вакцинации населения Минздрав может ввести бустерную, третью, вакцину.

Ранее Ляшко сообщал, что в Украине точно будут прививать людей третьей, а при необходимости и четвертой дозой вакцины против коронавирусной инфекции, для чего власти сейчас завершают договоренности о будущих поставках соответствующих препаратов.

Одну из таких договоренностей Украина заключила с компанией Pfizer. Согласно подписанному контракту, в течение 2022 и 2023 годов Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодного.

Вакцину будут использовать для проведения дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации. Как раз вакцина Pfizer лидирует по использованию в Украине.