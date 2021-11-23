Минздрав продлил контракт с Pfizer: Украина ежегодно будет покупать 25 млн доз COVID-вакцины

Министерство здравоохранения договорилось с фармацевтической компанией Pfizer о продлении контракта на поставку вакцин против коронавируса. Украина ежегодно будет покупать 25 млн доз вакцин.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил 23 ноября во время брифинга. Контракт пролонгировали до конца 2023 года. МОЗ договорился о конкретных сроках поставки вакцин.

Министр пояснил, что в течение 2022 и 2023 годов Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодного. Вакцину будут использовать для проведения дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

"Каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно быстрее", — добавил Ляшко.

Напоминаем, среди вакцин, используемых в Украине в рамках кампании против Covid-19, лидирует препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Pfizer является самой массовой вакциной в большинстве областей Украины. Однако в шести регионах — Черниговской, Сумской, Одесской, Донецкой, Житомирской и Полтавской областях — первенство принадлежит CoronaVac.

Последний раз сообщалось о доставке в Украину новой партии вакцин Pfizer в начале ноября. Тогда страна получила 1 млн 400 тысяч доз.

Тем временем Pfizer уже разработала таблетки от Covid-19. Компания Pfizer объявила, что созданная ее специалистами таблетка против коронавируса в ходе испытаний показала, что этот препарат снижает на 89% риск смерти и госпитализации от COVID-19 среди взрослых пациентов.

Pfizer уже разрешила другим компаниям производить свои таблетки от Covid-19. При этом компания не будет получать отчислений от этих производителей, что сделает лечение дешевле.