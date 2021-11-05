Pfizer объявила о высокой эффективности новой таблетки от COVID-19

Компания Pfizer объявила, что созданная ее специалистами таблетка против коронавируса в ходе испытаний показала, что этот препарат снижает на 89% риск смерти и госпитализации от COVID-19 среди взрослых пациентов. Испытания были завершены досрочно.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Результаты Pfizer , по-видимому, превосходят результаты, полученные с помощью таблетки молнупиравира Merck & Co Inc.

Компания Pfizer заявила, что планирует вскоре представить промежуточные результаты испытаний своей таблетки, которая применяется в сочетании с более старым противовирусным препаратом — Ritonavir, в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы добиваться разрешения на экстренное использование. Комбинированное лечение, которое будет иметь торговую марку Paxlovid, состоит из трех таблеток, принимаемых дважды в день.

Pfizer также изучает, могут ли ее таблетки использоваться людьми без факторов серьезного риска COVID-19, а также для предотвращения заражения коронавирусом у людей, подвергшихся воздействию вируса.

Указано, что промежуточный анализ, проведенный до запланированного завершения испытания, показал снижение на 89% риска смерти или госпитализации из-за COVID-19, если человек заразился им не так давно. При этом среди тех, кто прошел курс лечения в рамках исследования таблетки, не умер никто.

Указано, что у 19% пациентов, получавших лечение, наблюдались побочные эффекты.

После сегодняшнего объявления акции Pfizer выросли на 13%, до 49,47 доллара.

Ранее на этой неделе Великобритания (первой в мире) утвердила для лечения от коронавируса препарат фармацевтической компании Merck. Согласно результатам исследований, проведенных компанией, препарат вдвое снижает риск смерти и госпитализации от COVID-19 среди пациентов с хроническими заболеваниями.