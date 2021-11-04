Первая в мире: Британия одобрила таблетки от коронавируса

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат молнупиравир против COVID-19, который можно принимать дома.

Об утверждении препарата сообщило Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA), пишет "Европейская правда".

Молнупиравир одобрен для применения людьми с коронавирусом в легкой и средней форме, по крайней мере, с одним фактором риска развития тяжелой формы заболевания. К числу таких факторов риска относятся ожирение, пожилой возраст (более 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.

"Противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир) безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и средней формой тяжести COVID-19, имеющих повышенный риск развития тяжелого заболевания", — сообщило агентство.

Отмечается, что препарат, разработанный компаниями Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp&Dohme (MSD), препятствует репликации вируса. Благодаря поддержанию низкого уровня вируса в организме уменьшается тяжесть заболевания.

Согласно клиническим испытаниям, препарат наиболее эффективен при приеме на ранних стадиях инфекции. Поэтому MHRA рекомендует использовать его как можно скорее после положительного результата теста на COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов.

"Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей противовирусный препарат от COVID-19, который можно принимать дома. Это изменит правила игры для наиболее уязвимых и людей с ослабленным иммунитетом, которые вскоре смогут получить новаторское лечение", — прокомментировал министр здравоохранения Британии Саджид Джавид.

Отметим, молнупиравир — первый противовирусный препарат от COVID-19, который можно принимать в виде таблеток, а не вводить внутривенно.

Напомним, после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла провести желаемые поставки вакцин от коронавируса в бедные страны, организация решила обеспечить их тестами и таблетками для заболевших по низкой цене.