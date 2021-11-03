ВОЗ одобрила индийскую вакцину против Covid-19: подойдет бедным странам

Всемирная организация здравоохранения предоставила препарату Covaxin, разработанному индийской компанией Bharat Biotech, разрешение на использование в период чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Как сообщается в Twitter ВОЗ, техническая консультативная группа, состоящая из экспертов со всего мира, определила, что эта вакцина против коронавирусной инфекции соответствует стандартам организации и что преимущества ее использования намного перевешивают риски.

Covaxin также был рассмотрен стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), и та рекомендовала использовать этот препарат в двух дозах с интервалом между дозами четыре недели во всех возрастных группах от 18 лет и старше.

Было обнаружено, что Covaxin обладает эффективностью в 78% против Covid-19 любой степени тяжести через 14 или более дней после второй дозы и особенно подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за простых требований к хранению.

В то же время указывается, что имеющихся данных о вакцинации Covaxin беременных недостаточно для оценки безопасности или эффективности этого препарата для данной категории женщин: для этого планируется провести дополнительные исследования.

Напомним, что ранее ВОЗ одобрила следующие вакцины против Covid-19:

- Comirnaty от Pfizer/BioNtech — с 31 декабря 2020 года,

- SII/Covishield и AstraZeneca/AZD1222 (разработаны компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и произведены Институтом сыворотки Индии и южнокорейской компанией SK Bio соответственно) — с 16 февраля,

- Janssen/Ad26.COV 2.S от компании Johnson & Johnson — с 12 марта,

- mRNA-1273 от компании Moderna — с 30 апреля,

- вакцина от China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) — с 7 мая,

- CoronaVac от другого китайского производителя Sinovac Biotech — с 1 июня.

В Украине на конец дня 3 ноября было использовано 3,24 млн доз Coronavac, 4,46 млн доз Comirnaty, 1,37 млн доз AstraZeneca. Ранее также Украина использовала 1,1 млн доз вакцины Moderna, а на первых этапах вакцинации 487,2 тысячи доз Covishield. Также в стране зафиксировано 20,7 тысячи привившихся однодозовой вакциной Janssen, однако это число не меняется с 20 сентября.

Отметим, что опубликованные накануне результаты опроса группы "Рейтинг" свидетельствуют, что в начале 20-х чисел октября в Украине о получении минимум одной дозы вакцины заявляли 36% респондентов, хотя официальные данные значительно меньше.