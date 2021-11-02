Только для элиты: в Верховной Раде откроют центр вакцинации не для всех

Верховная Рада на очередном заседании во вторник, 2 ноября, приняла постановление о мерах противодействия распространению коронавируса. За это решение проголосовало 279 народных депутатов.

В постановлении говорится, что запрещен доступ в здание Верховной Рады народных депутатов и их помощников, министров, работников Кабинета министров, представителей государственных предприятий без сертификата о вакцинации, негативного ПЦР-теста или антиген-теста, справки о том, что человек уже перенес COVID-19 в предыдущие шесть месяцев.

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"В ближайшие дни несколько регионов Украины могут попасть в "красную" зону распространения коронавируса. В такой ситуации нормальная работа государственных учреждений возможна только при максимальных равных охватах прививками персонала и посетителей", — отмечается в пояснительной записке.

При этом проект еще должны доработать чиновники из Кабинета министров и народные депутаты. В частности, нужно будет еще определить возраст лиц, на которых постановление распространяется, а аппарат ВР должен будет обеспечить посты охраны.

"Также организовать в помещениях Верховной Рады в пленарные недели пункты вакцинации против COVID-19 и определить сроки вступления в силу этого постановления с момента оснащения техническими мерами, но не позднее 15 ноября 2021 года", — отметил с трибуны нардеп из фракции "Слуга народа", глава комитета зашиты здоровья нации Михаил Радуцкий.

Отдельно стоит отметить, что вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк попросила народных депутатов не использовать для доступа в здание парламента поддельные сертификаты о вакцинации. Ее поддержал также спикер ВР Руслан Стефанчук, который перед этим обратил внимание, что многие народные депутаты находятся в помещении без масок.

Напомним, всего за минувшие сутки, 1 ноября, госпитализированы с COVID-19 3 тысячи 188 человек, выздоровели от этой болезни 12 тысяч 639 пациентов и 700 человек умерли.

Кроме этого, в течение вчерашних суток в Украине было вакцинировано против коронавируса 273 тысячи 307 человек. Одну дозу получили 207 тысяч 877 граждан, полностью иммунизированы 65 630 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 453 тысячи 652 человека, из них получили одну дозу 10 млн 453 тысячи 650 украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 млн 515 тысяч 248 граждан (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 млн 968 тысяч 898 прививок.