Прислушались к Кличко: Киев все же объявили "красной" зоной по Covid-19

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 28 октября решила установить с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Киева.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов. Чиновник напомнил, что это предусматривает ряд ограничений, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Напомним, что ранее в четверг с призывом включить Киев в "красную" зону выступил мэр столицы Виталий Кличко, еще 21 октября анонсировавший, что такое решение скоро будет принято.

Отметим, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской. С 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области, а с 27 октября — сразу семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Таким образом, Киев станет 16-м регионом с таким карантинным статусом.

В то же время анонсированное Кличко ужесточение карантинных мер с 1 ноября предусматривает даже более жесткие порядки в столице, чем это автоматически предусмотрено в "красных" зонах. В частности, вводится требование о наличии сертификата о вакцинации против Covid-19 или негативного ПЦР-теста для поездки в общественном транспорте, а все школы переводятся на дистанционный режим работы безотносительно вакцинации персонала.

Отметим, что за предыдущие сутки, 27 октября, в Киеве было выявлен 1451 новый случай этой болезни, а также зафиксировано 39 смертей от нее. Лишь 317 человек за день посчитаны как выздоровевшие. Всего на конец дня в столице числилось 22 тысячи 107 заболевших Covid-19.