Транспорт 30 минут назад

COVID-19: в Украине первый город полностью остановил общественный транспорт

Ограничения на работу общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области продлятся до выхода города из "красной" зоны

Энергодар остановил общественный транспорт Энергодар остановил общественный транспорт
Энергодар остановил общественный транспорт

С понедельника, 25 октября, в Энергодаре Запорожской области полностью остановили общественный транспорт в связи с "красным" уровнем эпидемической опасности из-за COVID-19.

Соответствующее решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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"Предприятиям, осуществляющим перевозки работников служебным транспортом, рекомендовано разработать графики и маршруты перевозок таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими жителями", — заявили в ведомстве.

Также чтобы в дальнейшем энергодарцы имели возможность безопасно передвигаться общественным транспортом, управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручено принять меры по продолжению вакцинации водителей маршрутных автобусов.

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Ограничения на работу общественного транспорта продлятся до выхода города из "красной" зоны.

Напомним, что с 26 октября перешли в "красную" зону Николаевская и Ровенская области. Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в соседней Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской. 

Отметим, с 30 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 устанавливается на территории сразу семи областей: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Таким образом с 30 октября число "красных" регионов вырастет до 15.

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