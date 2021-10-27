Политика 1 час назад

В Украине включили в "красную" зону по Covid-19 сразу семь областей

Таким образом с 30 октября число таких регионов вырастет до 15

Фото: "Галицкий корреспондент" Фото: "Галицкий корреспондент"
Фото: "Галицкий корреспондент"

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 27 октября решила установить с 30 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории сразу семи областей.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, решение касается Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.

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Таким образом, начиная с этой даты в этих регионах будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, среди которых запрет работы заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий будут вакцинированы.

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Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко накануне анонсировал включение в "красную" зону лишь пяти из вышеперечисленных регионов — Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Таким образом, после нового решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС число таких регионов вырастет до 15. Напомним, что последними до этого 26 октября перешли в "красную" зону Николаевская и Ровенская области.

Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской.

При этом еще 21 октября попадание в "красную" зону Киева анонсировал мэр столицы Виталий Кличко, однако пока такое решение не принято.

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