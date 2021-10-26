Политика 40 минут назад

В Украине еще пять областей переведут в "красную" зону по Covid-19 — Ляшко

Таким образом, число "красных" регионов в ближайшее время должно вырасти до 13

Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Минздрава Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Минздрава
Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал внесение в список регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции еще пяти областей. Об этом он сказал на брифинге, передает пресс-служба Минздрава.

"На ближайшем заседании комиссии по ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще пяти областей — Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской", — сообщил он.

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При этом министр подчеркнул, что нынешняя волна коронавирусной болезни еще не достигла своего пика.

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"Каждые 2-3 недели количество случаев удваивается. Сегодня количество тех, кто не смог преодолеть Covid-19, достигло максимума — 734 летальных случая. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы и предоставить нашим врачам возможность полноценно оказывать помощь, мы усиливаем карантинные меры", — отметил он.

Министр отметил, что в Донецкой и Запорожской областях показатель заполненности коек, позволяющих проводить кислородную терапию, превысил уже 80%.

"Чтобы оперативно оказывать помощь больным Covid-19, постоянно разворачиваются дополнительные койки, в том числе с подведенным кислородом. Это позволяет контролировать ситуацию с загруженностью больниц. В целом по стране показатель загруженности коек с кислородом составляет 66%", — сообщил чиновник.

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В то же время Ляшко добавил, что показатели летальности вследствие коронавирусной болезни в Украине ниже средних в Европе.

"Сейчас почти 65 тысяч жизней украинцев унесла пандемия. Остановить рост числа смертей и госпитализаций граждан можно только путем вакцинации. Из 33 тысяч 551 человека, госпитализированного в больницу на прошлой неделе, только 6% были привиты по крайней мере одной дозой. Это еще раз доказывает: вакцина работает, она эффективна и безопасна", — подчеркнул он.

Напомним, что с 26 октября перешли в "красную" зону Николаевская и Ровенская области. Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в соседней Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской. Таким образом, в целом число "красных" регионов в ближайшее время должно вырасти до 13.

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