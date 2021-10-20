Сумскую область объявили "красной" зоной из-за Covid-19

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 23 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Сумской области.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, начиная с этой даты в этом регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидопасности.

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Напомним, что первым "красным" регионом во время нынешней волны заболеваемости коронавирусной инфекцией стала с 15 октября Херсонская область. С 18 октября к ней присоединились Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

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При этом Сумская область еще по состоянию на 13 октября была среди областей, соответствующих критериям Министерства здравоохранения для отнесения к "красной" зоне.

При этом по итогам 20 октября этот регион находился на шестом месте по официальной численности активных больных Covid-19 (979,7 тыс.), в то время как самые зараженные области — Луганская (1491,3 тыс.) и Черновицкая (1318,2 тыс.) пока остаются "оранжевыми".