Общество 10 минут назад

"Было пусто, стал Армагеддон": Жители "красных" областей ринулись за вакциной от Covid-19

В Днепре и Одессе ужесточение карантина привело к очередям

Фото: UATV
Фото: UATV
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр
Фото: Информатор Днепр

В регионах Украины, попавших в "красную" зону эпидемической опасности коронавирусной инфекции, наблюдается ощутимый рост спроса на вакцинацию от Covid-19, сообщают местные СМИ.

В частности, масштабные очереди были на минувших выходных — 16 и 17 октября — в пунктах вакцинации Одессы, сообщает издание Vgorode. Люди пытались успеть сделать прививку до введения в Одессе ограничений "красной" зоны.

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Сообщается, что наиболее масштабными очереди были в ТРЦ Fontan Sky на улице Среднефонтанской, где прививку приходилось ждать по несколько часов.

В Днепре же ажиотаж отмечен и 18 октября, причем больше всего людей в этом городе собрались в стенах культурно-делового центра "Менора". Как пишет "Информатор", очередь на вакцинацию заняла весь коридор: одновременно друг за другом выстроились несколько сотен человек, при этом люди прибывали практически ежеминутно.

В других двух центрах вакцинации — на улице Столярова, 12 и на проспекте Богдана Хмельницкого, 19 — людей в понедельник было заметно меньше, но коридоры все равно изрядно заполнились людьми, оформлявшими бланки на получение укола. При этом издание отмечает, что вакцинация проходит в тишине и с четким соблюдением порядка и очереди.

Ситуацию, в частности, прокомментировал у себя в Facebook, воздержавшись при этом от матерных выражений, мэр Днепра Борис Филатов.

"Мы агитировали, убеждали, упрашивали, стимулировали и пугали... Мы разве что не стояли на голове. Все тщетно. Но ровно в ту минуту, как Днепр заехал в "красную" зону, наши дорогие и любимые земляки выстроились в огромные очереди на вакцинацию. Теперь там Армагеддон. Хотя вчера еще было пусто. Скажите, какие слова я еще могу найти для диалога с обществом, кроме матерных?" — задался вопросом он.

В Херсоне же, где "красную" зону объявили еще с 15 октября, напомним, также отмечен вакцинационный бум. В частности, в первый выходной, 14 октября, в центре вакцинации в ТРЦ "Фабрика" привились 550 человек, а на следующий день уже к открытию образовалась очередь из 150 человек.

Как сообщил 18 октября исполняющий обязанности мэра Херсона Роман Головня, на сегодня в городе ситуация с госпитализацией больных Covid-19 критическая — за выходные заболело около 1,5 тысячи человек, а 41 человек умер, "ковидные" больницы заполнены почти на 100% и постепенно ухудшается ситуация с их обеспечением кислородом для больных Covid-19.

По словам чиновника, из-за нехватки мест поступающих больных уже перенаправляют в Олешки и готовятся перенаправлять в Белозерку. Он также сообщил, что в отдельных больницах родственники "нарушают общественный порядок", устраивая конфликты с медиками из-за сложившейся ситуации.

Напомним, что с 18 октября в "красную" зону попали также Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Одесская области, при этом до прошедших "больших" выходных рисковали попасть в этот список как минимум еще Житомирская и Сумская область.

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