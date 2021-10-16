Общество 1 час назад

Переход Херсона в "красную" зону спровоцировал бум вакцинации в городе (ВИДЕО)

В областном центре по состоянию на пятницу было лишь 20% полностью вакцинированных жителей

Очередь в центр вакцинации в Херсоне. Фото: Суспільне.Херсон Очередь в центр вакцинации в Херсоне. Фото: Суспільне.Херсон
Очередь в центр вакцинации в Херсоне. Фото: Суспільне.Херсон

Перевод Херсонской области 15 октября в "красную" зону с ужесточенными карантинными мерами спровоцировал бум вакцинации в областном центре.

Об этом сообщает "Суспільне. Херсон".

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В первый выходной, 14 октября, в центре вакцинации в ТРЦ "Фабрика" привились 550 человек, а на следующий день к открытию уже стояла очередь из 150 человек.

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Директора магазинов организованно приводят своих сотрудников на вакцинацию и это даже вызывает неудовольствие граждан, которых организованные группы вытесняют из очереди и заставляют долго ждать.

В городской клинической больнице им. Карабелеша также сообщили, что количество желающих вакцинироваться выросло вдвое: ранее в день приходили на прививку 400-500 человек, сейчас же в сутки в клинике вакцинируют более 800 человек в течение одного дня.

Заммэра Херсона Роман Головня сообщил, что по состоянию на 13 ноября в городе было лишь 20% жителей, прошедших полный курс вакцинации от ковида.

Он отметил, что в двух городских клиниках, им. Тропиных и им. Карабелеша, куда госпитализируют больных с COVID-19, уже практически не осталось свободных мест. Там отделения заполнены на 90%. Город планирует в помощь им перепрофилировать часть Херсонского госпиталя для ветеранов. Также городские клиники испытывают трудности со снабжением кислородом и этот вопрос оперативно решает мэрия вместе с областной администрацией.

Напомним, Херсонская область с 15 октября переведена в "красную" карантинную зону, а с 18 октября в "красную" зону переходят Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Согласно действующим нормам, в "красной" зоне запрещается: работа кафе и ресторанов, кроме доставки и заказов на вынос, работа непродовольственных рынков и магазинов; закрываются спортзалы и бассейны, ТРЦ, кинотеатры, учреждения культуры, кроме историко-культурных заповедников, запрещено проведение кино- и видеосъемок. Также закрываются школы, кроме младших классов, и запрещены массовые мероприятия, кроме официальных спортивных, но при условии, что они проводятся без зрителей.

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