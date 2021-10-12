В Украине с 15 октября уходит в "красную" зону первая область

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 15 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, начиная с этой даты в этом регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидопасности.

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Напомним, что 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону эпидопасности по распространению коронавирусной инфекции.

С 23 сентября Украина вся была переведена в "желтую" зоне, при этом дальнейшее ужесточение карантинных ограничений должно было происходить уже в отношении каждой области в отдельности. На 12 октября большинство областей Украины (15) решениями местных властей были переведены в "оранжевую" зону.

Delo.ua также подробно писало о том, чем отличаются разные уровни карантина согласно обновленным условиям, установленным в сентябре.

Кроме того, отметим, что накануне Кабинет министров ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции, введя обязательность наличия Covid-документов для проезда по стране в поезде, автобусе или на самолете.