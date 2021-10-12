Общество 40 минут назад

Детям разрешат ездить в автобусах и поездах без ПЦР-тестов

Ограничения на межобластные перевозки, которое будет введено 21 октября для невакцинированных, не касается детей

Несовершеннолетние пассажиры смогут ездить без ПЦР-тестов Несовершеннолетние пассажиры смогут ездить без ПЦР-тестов
Несовершеннолетние пассажиры смогут ездить без ПЦР-тестов

Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних пассажиров, поскольку для них пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки против коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на Covid-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей старше 12 лет остается обязательным правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц: граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о водителях, членов экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.

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Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в таких регионах будут разрешены лишь при условии наличия у всех водителей (экипажа авиатранспорта) и пассажиров одного из следующих документов:
- документа о полном курсе вакцинации (для "желтой" зоны достаточно документа о получении одной дозы вакцины);
- международного, иностранного или внутреннего сертификата о полной вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения;
- отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, сделанного не ранее чем за 72 часа;
- документа о выздоровлении от Covid-19, подтвержденного через сервис госуслуг "Дія".

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Отметим, что в Украине дети до 14 лет могут путешествовать в поезде только в сопровождении взрослого и по предъявлении документов. Таким образом, отправить ребенка одного на поезде вы сможете только после того, как ему исполнится 14 лет.

Напомним, в Украине в ноябре в двух крупнейших городах в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре.

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