Общество 1 час назад

В Украине камеры будут фиксировать нарушителей карантина: "пилот" запустят в двух городах

Благодаря установлению видеокамер будет происходить оценка соблюдения противоэпидемиологических норм

В Украине камеры будут фиксировать нарушителей карантина В Украине камеры будут фиксировать нарушителей карантина
В Украине камеры будут фиксировать нарушителей карантина

В Украине в ноябре в двух крупнейших городах в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.

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По словам главного санитарного врача, "благодаря установлению видеокамер будет происходить оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм". 

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения этической экспертизы и установления таких камер. Пилот планируется сделать в двух больших городах — в Киеве и  Харькове или Днепре. Мы ожидаем, что этот пилот заработает не раньше, чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", — сказал Игорь Кузин.

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Главный санитарный врач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводиться любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать соблюдение или несоблюдение или типа несоблюдение противоэпидемиологических требований", — заявил Игорь Кузин.

На уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил:

"Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в Административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".

Напомним, Кабинет министров на заседании 11 октября ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Теперь с 21 октября для перемещения в другую область придется показывать не только билет, но и ковидные документы.

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. 

Также  с 7 октября началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции в некоторых отделениях "Укрпочты" во всех регионах Украины. 

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