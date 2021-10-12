В Украине камеры будут фиксировать нарушителей карантина: "пилот" запустят в двух городах

В Украине в ноябре в двух крупнейших городах в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.

По словам главного санитарного врача, "благодаря установлению видеокамер будет происходить оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм".

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения этической экспертизы и установления таких камер. Пилот планируется сделать в двух больших городах — в Киеве и Харькове или Днепре. Мы ожидаем, что этот пилот заработает не раньше, чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", — сказал Игорь Кузин.

Главный санитарный врач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводиться любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать соблюдение или несоблюдение или типа несоблюдение противоэпидемиологических требований", — заявил Игорь Кузин.

На уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил:

"Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в Административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".

Напомним, Кабинет министров на заседании 11 октября ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Теперь с 21 октября для перемещения в другую область придется показывать не только билет, но и ковидные документы.

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Также с 7 октября началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции в некоторых отделениях "Укрпочты" во всех регионах Украины.