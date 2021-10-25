Общество 1 час назад

"Скорая покатала и вернула домой": в Николаеве закончились места для пациентов с Covid-19

Пациенты просятся лечь в больницы за любые деньги, но уже некуда: попасть на койку можно, только если кто-то умрет

Фото: Суспільне Николаев Фото: Суспільне Николаев
Фото: Суспільне Николаев

В больницах Николаева уже больше недели, как закончились места в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией, поэтому бригады скорой помощи после тщетных попыток госпитализировать больных возвращают их домой. Об этом Delo.ua сообщили жители города.

"Бабушка заболела коронавирусом. Вызвали "скорую" в 14:00, там сказали — у нас очередь, придется ждать не меньше четырех часов. В итоге бригада приехала в 19:30. Объехали в "скорой" все больницы. Мест нет, нигде не взяли, в итоге нас вернули обратно домой", — рассказал житель Николаева Александр.

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В свою очередь главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что в ее учреждении нет свободных мест уже более двух недель.

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"Я еще месяц назад на сессии областного совета говорила — надо срочно открывать дополнительные отделения под ковидных, ситуация ухудшается. Но меня тогда что глава ОГА Ким, что глава облсовета Замазеева просто высмеяли и ничего в итоге не сделали", — заявила она.

По словам Федоровой, сегодня в облцентр могут госпитализировать только в том случае, если кто-то из больных в медучреждении умер и освободилось место.

"Умирает кто-то — сразу же на его койку кладем другого человека. Сегодня в 6:30 возвращаюсь из реанимации — в приемной уже очередь, и все просятся: возьмите, положите, за любые деньги. Но некуда", — подчеркнула главврач, добавив, что медики работают на исходе сил.

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По ее словам, из-за сложившейся ситуации больных с Covid-19 из Николаева стали возить в соседние райцентры — Очаков или Снигиревку, однако там, по словам Федоровой, нет ни реанимации, ни достаточного количества кислорода.

При этом, по ее словам, спасает ее больницу лишь спонсор — частная строительная компания, которая перечисляет на борьбу с эпидемией миллионы гривен.

"НСЗУ нам платит 2 млн грн в месяц, а у меня только на зарплаты персоналу месячный расход 5,7 млн грн", — посетовала руководительница медцентра.

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Напомним при этом, что Николаевская область переходит в "красную" зону эпидемической опасности Covid-19 лишь с завтрашнего дня, 26 октября, вместе с Ровенской.

Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в соседней Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской.

По официальным данным Министерства здравоохранения, всего за время эпидемии в Николаевской области заразились коронавирусом 81,6 тысячи человек, 2217 умерли, а 72,2 тысячи выздоровели — таким образом, актуальных больных сейчас числится в регионе 6870 человек. В частности, за 24 октября новых больных прибавилось на 565, а также зафиксировано 16 смертей от Covid-19 и лишь 279 выздоровлений.

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