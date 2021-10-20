Очередь из катафалков в крематорий: ситуация с распространением COVID-19 ухудшается

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий призвал нардепов и работников Верховной Рады активнее вакцинироваться, показывая пример для подражания.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, пишет Украинская правда.

Нардеп напомнил, что Украина в последние дни находится в неутешительном "топе" стран, которые лидируют по числу умерших от коронавируса. За последние сутки в Украине также зафиксировано более 18 тысяч больных ковидом. Он указал, что требовать от людей выполнять карантинные ограничения и вакцинироваться нельзя, если не подавать положительный пример самим.

"80% Верховной Рады не понимают, что масочный режим — это обязательно для исполнения. Не большинство, но очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день, не имея для этого противопоказаний... Еще раз очень прошу руководство ... во-первых дать поручение аппарату Верховной Рады снова организовать прививки для желающих в помещениях Верховной Рады (для работников аппарата, депутатов и работников секретариата Верховной Рады), второе — более тщательно требовать выполнения карантинных ограничений, касающихся ношения масок в закрытых помещениях Верховной Рады", — сказал Радуцкий.

Он подчеркнул, что Украина сегодня является второй страной по количеству умерших от коронавируса, а очередь в киевский крематорий из катафалков составляет около двух часов.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них в тяжелом состоянии.

"Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений — массовая вакцинация", — заявил Виталий Кличко.

Отметим, известный врач-педиатр, популяризатор медицины, писатель, блогер и телеведущий Евгений Комаровский крайне возмущен нежеланием украинцев вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Соответствующее видео он опубликовал у себя в соцсетях.