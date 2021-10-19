Как получить ковид-сертификат: пошаговая инструкция и решение возможных проблем

Граждане Украины, которые привились двумя дозами любой из вакцин, могут получить электронный ковид-сертификат или аналогичное бумажное свидетельство. Причем документ выдается даже при "миксе" из двух вакцин, сообщает "Дія".

Какие бывают виды сертификатов о вакцинации

Ковид-сертификаты могут быть бумажными и электронными. Электронный сертификат вакцинации — цифровой документ с QR-кодом и цифровой подписью. Его можно сгенерировать в приложении "Дія", которое предварительно необходимо обновить до версии 3.0.10. Кроме того, что сертификаты о вакцинации бывают электронными и бумажными, они делятся еще на два типа. Желтый сертификат свидетельствует о том, что человек получил одну дозу вакцины, зеленый — что две.

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В приложении можно сгенерировать электронный документ также о результатах ПЦР-тестирования либо о перенесенной коронавирусной болезни.

Те, у кого нет смартфона, может получить бумажный сертификат.

Как создать электронный сертификат о вакцинации в приложении "Дія"

Действия для получения электронного ковид-сертификата:

открыть в приложении "Дія" меню "Услуги";

перейти в раздел "Covid-сертификаты";

выбрать "Получить сертификат" и подтвердить его электронной подписью ("Дія. Підпис"), которая должна быть получена заранее.

"Дія.Підпис" позволяет подтвердить личность человека в цифровом измерении. Она необходима для авторизации в государственных сервисах и получения электронных госуслуг.

Для получения электронной подписи необходимо:

войти в приложение "Дія";

перейти в "Меню";

выбрать пункт "Дія.Підпис", в появившемся окне нажать кнопку "Создать";

подтвердить свою личность по фото. Для этого активируется фронтальная камера. Нужно будет при хорошем освещении фотографироваться в разных ракурсах, чтобы рамочки кадра оставались зелеными. Когда "Дія" считает лицо, появится сообщение "Дякуємо, особу підтверджено";

придумать и ввести пароль;

подпись сформирована.

Как получить сертификат на портале "Дія"

Этот вариант удобен для украинцев, у которых нет ID-карты, заграничного биометрического паспорта или приложения "Дія".

Сгенерировать COVID-сертификат на портале "Дія" можно в несколько кликов:

Авторизироваться на портале https://diia.gov.ua/ Выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать электронной подписью заявление на получение сертификата.

Затем "Дія" формирует сертификат в формате PDF. Его можно сохранить на гаджете или распечатать.

Как получить бумажный сертификат

Через портал "Дія" можно получить и бумажный ковид-сертификат, для этого необходимо:

авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи;

нажать "Получить Сovid-сертификат" в разделе "Услуги" или на главной странице;

подписать согласие на обработку персональных данных;

получить на электронную почту готовый документ.

Бумажный сертификат можно получить также у семейного врача. Другой вариант — посетить центр предоставления административных услуг (ЦПАУ/ЦНАП), где для этого специально оборудованы места и администраторы помогают воспользоваться услугой онлайн.

Почему иногда не удается сгенерировать сертификат?

Пользователи отмечают, что зачастую приходится сделать несколько попыток для получения результата. Нередко проблема возникает на этапе применения цифровой подписи. Чаще всего это происходит у тех, кто не обновил версию приложения "Дія".

Если появляется сообщение "Сovid-сертификаты не найдены", то, по словам разработчиков приложения, это значит, что данные о вакцинации не внесли в Электронную систему здравоохранения или внесли с ошибкой. В этой ситуации нужно обратиться в медучреждение, где проводилась вакцинация.

Пользователи жалуются и на то, что их "выбрасывает" из приложения, — это может происходит из-за большой нагрузки на сервер. Нужно просто подождать и попробовать снова.

Какие преимущества дает получение сертификата о вакцинации

Документ позволяет гражданам въезжать в Украину без прохождения самоизоляции, а также пользоваться междугородным общественным транспортом. Кроме того, в "красных" и "желтых" карантинных зонах общественные заведения могут продолжать работать, только если посетители на входе будут предъявлять ковид-сертификаты.

Чем чревата покупка фальшивого ковид-сертификата

В Украине возник нелегальный рынок торговли документами о прохождении вакцинации. Но такие попытки купить сертификат вакцинации грозят уголовной ответственностью. Кроме того, получивший поддельный документ лишается возможности привиться, так как данные о нем уже будут внесены в базу данных вакцинированных.

Сейчас изготовление "липовых" сертификатов приравнивается к подделке документов. Причем в Верховную Раду внесен законопроект, который должен усилить ответственность за подделку именно сертификатов о вакцинации. Он предусматривает штрафы в сотни тысяч гривен и лишение нарушителей свободы на срок от трех до пяти лет.

Врачи, которые занимаются подделкой сертификатов, будут лишаться права заниматься профессиональной деятельностью на срок до трех лет.

Можно ли смешивать вакцины

В Украине ковид-сертификат выдается в том числе при "миксе" из двух вакцин. Смешанные схемы допускают различные сочетания двух препаратов из трех: Moderna, Pfizer, AstraZeneca. То есть во второй раз можно прививаться не той вакциной, что в первый раз. Это не повлияет на оформление соответствующего документа.

Напомним, что сейчас в "красной" карантинной зоне, которая предусматривает наибольшие ограничения, находятся пять областей Украины. Медики отмечают, что население этих регионов активно вакцинируется.