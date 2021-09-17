Вакцины Moderna и Pfizer украинцы теперь могут комбинировать: Минздрав разрешил

Министерство здравоохранения Украины официально позволило комбинировать вакцины Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"В случае, когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот", — говорится в сообщении telegram-канала Минздрава.

Напомним, в июле 2021 года Минздрав одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. "Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", — отметили тогда в министерстве.

Практика смешивания разных вакцин от Covid-19 сегодня применяется во многих странах. Так, например, в Италии Pfizer и Moderna могут вводиться людям, которые получили один укол AstraZeneca.

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О смешивании вакцин задумались и в Китае. Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил о недостаточной эффективности существующих вакцин против Covid-19.

По его словам, возможное применение при вакцинации препаратов разных типов рассматривается как одна из стратегий для повышения эффективности вакцинации.

Напомним, 15 сентября 2021 года Минздрав Украины принял решение продолжить действие сертификатов о полном курсе вакцинации (так называемые "зеленые сертификаты") с 180 дней до 365 дней.