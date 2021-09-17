Общество 20 минут назад

Вакцины Moderna и Pfizer украинцы теперь могут комбинировать: Минздрав разрешил

Применение разных вакцин при условии, что они были произведены одной и той же компанией по одной и той же технологии, разрешено ВОЗ

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины официально позволило комбинировать вакцины Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"В случае, когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот", — говорится в сообщении telegram-канала Минздрава.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Напомним, в июле 2021 года Минздрав одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. "Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", — отметили тогда в министерстве.

Практика смешивания разных вакцин от Covid-19 сегодня применяется во многих странах. Так, например, в Италии Pfizer и Moderna могут вводиться людям, которые получили один укол AstraZeneca.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

О смешивании вакцин задумались и в Китае. Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил о недостаточной эффективности существующих вакцин против Covid-19.

По его словам, возможное применение при вакцинации препаратов разных типов рассматривается как одна из стратегий для повышения эффективности вакцинации.

Напомним, 15 сентября 2021 года Минздрав Украины принял решение продолжить действие сертификатов о полном курсе вакцинации (так называемые "зеленые сертификаты") с 180 дней до 365 дней.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Сертификаты о полной вакцинации от коронавируса будут действовать год, — Кабмин
Сертификаты о полной вакцинации от коронавируса будут действовать год, — Кабмин
За сутки в Украине от коронавируса умерли более 100 человек
За сутки в Украине от коронавируса умерли более 100 человек
COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у 6 тысяч 624 граждан Украины
COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у 6 тысяч 624 граждан Украины
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. Черненко: Ермак хочет сделать Столара "новым-старым смотрящим" за Киевом

  2. Российская сеть супермаркетов MERE открыла новый магазин в Павлограде

  3. "Еду в тюрьму": Балашова отправили в СИЗО с возможностью залога в более 9 млн грн

  4. В Киеве пройдет конференция Marketing & Sales Management в IT с топ-спикерами

  5. СБУ ликвидировала в Харьковской области пророссийскую ботоферму (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...