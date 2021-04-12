В Китае задумались о смешивании вакцин для повышения их эффективности

Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил о недостаточной эффективности существующих вакцин против Covid-19 и что возможное применение при вакцинации препаратов разных типов рассматривается как одна из стратегий для повышения эффективности вакцинации, передает AP.

"Мы решим проблему, заключающуюся в том, что существующие вакцины не обладают очень высокими показателями защиты. Сейчас рассматривается вопрос о том, следует ли нам использовать разные вакцины из разных технических линий для процесса иммунизации", — сказал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время чиновник уточнил агентству, что имел виду недостаточный уровень эффективности вакцин в целом, а не конкретно китайских. Как отмечает AP, ранее же власти Китая пытались посеять сомнения в эффективности вакцины Pfizer.

При этом Гао также отметил преимущества мРНК-вакцин, к которым относятся вакцины американских компаний Pfizer и Moderna. Несколько месяцев назад он ставил под сомнение безопасность тогда еще не проверенного метода.

Китайские государственные СМИ и популярные медицинские и научные блоги также ставили под сомнение безопасность и эффективность вакцины Pfizer, хотя широкомасштабные испытания и развертывание вакцины в США подтвердили ее безопасность.

"Каждый должен учитывать те преимущества, которые вакцины против мРНК могут принести человечеству. Мы должны внимательно следить за этим и не игнорировать их только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин", — заявил он.

О каких-либо возможных изменениях в официальных планах по вакцинации в Китае Гао не сообщил. Однако другой представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что китайские разработчики ныне занимаются созданием вакцинам и на основе мРНК.

"Вакцины на основе мРНК, разработанные в нашей стране, также вошли в стадию клинических испытаний", — сказал чиновник Ван Хуацин, не приведя также каких-либо временных рамок их возможного использования.

В настоящее время Китай использует пять вакцин в своей кампании массовой иммунизации — три вакцины с инактивированным вирусом от Sinovac и Sinopharm, вакцину от CanSino с единоразовым применением, а также вакцину от Anhui Zhifei Longcom, разработанную совместно с Институтом микробиологии Китайской академии наук.

Как отмечает AP, согласно заявлениям самих производителей, эффективность вакцин колеблется от чуть более 50% до 79%. По последней вакцине, однако, таких данных пока нет. Разрешение на ее экстренное использование было выдано лишь месяц назад.

Вакцины Pfizer и Moderna, которые в основном используются в развитых странах, показали в исследованиях около 95% эффективности.

По словам Гао, на 2 апреля в Китае около 34 млн человек получили две полные дозы китайской вакцины и около 65 млн получили одну.

Напомним, в конце марта в Украину пришла первая партия вакцины от китайской Sinovac в количестве 215 тысяч доз. Всего же Украина договорилась закупить 1,9 млн доз этого препарата.

В то же время Украина заключила рамочное соглашение, предусматривающее закупку 10 млн доз вакцины Pfizer.