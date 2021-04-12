  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 10 минут назад

В Китае задумались о смешивании вакцин для повышения их эффективности

Глава регулятора положительно высказался в адрес мРНК-вакцин, в безопасности и эффективности которых власти КНР сомневались

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил о недостаточной эффективности существующих вакцин против Covid-19 и что возможное применение при вакцинации препаратов разных типов рассматривается как одна из стратегий для повышения эффективности вакцинации, передает AP.

"Мы решим проблему, заключающуюся в том, что существующие вакцины не обладают очень высокими показателями защиты. Сейчас рассматривается вопрос о том, следует ли нам использовать разные вакцины из разных технических линий для процесса иммунизации", — сказал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время чиновник уточнил агентству, что имел виду недостаточный уровень эффективности вакцин в целом, а не конкретно китайских. Как отмечает AP, ранее же власти Китая пытались посеять сомнения в эффективности вакцины Pfizer.

При этом Гао также отметил преимущества мРНК-вакцин, к которым относятся вакцины американских компаний Pfizer и Moderna. Несколько месяцев назад он ставил под сомнение безопасность тогда еще не проверенного метода.

Китайские государственные СМИ и популярные медицинские и научные блоги также ставили под сомнение безопасность и эффективность вакцины Pfizer, хотя широкомасштабные испытания и развертывание вакцины в США подтвердили ее безопасность.

"Каждый должен учитывать те преимущества, которые вакцины против мРНК могут принести человечеству. Мы должны внимательно следить за этим и не игнорировать их только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин", — заявил он.

О каких-либо возможных изменениях в официальных планах по вакцинации в Китае Гао не сообщил. Однако другой представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что китайские разработчики ныне занимаются созданием вакцинам и на основе мРНК.

Читайте также:
США и Китай быстрее всех преодолеют коронакризис — Bloomberg

"Вакцины на основе мРНК, разработанные в нашей стране, также вошли в стадию клинических испытаний", — сказал чиновник Ван Хуацин, не приведя также каких-либо временных рамок их возможного использования.

В настоящее время Китай использует пять вакцин в своей кампании массовой иммунизации — три вакцины с инактивированным вирусом от Sinovac и Sinopharm, вакцину от CanSino с единоразовым применением, а также вакцину от Anhui Zhifei Longcom, разработанную совместно с Институтом микробиологии Китайской академии наук.

Как отмечает AP, согласно заявлениям самих производителей, эффективность вакцин колеблется от чуть более 50% до 79%. По последней вакцине, однако, таких данных пока нет. Разрешение на ее экстренное использование было выдано лишь месяц назад.

Вакцины Pfizer и Moderna, которые в основном используются в развитых странах, показали в исследованиях около 95% эффективности.

По словам Гао, на 2 апреля в Китае около 34 млн человек получили две полные дозы китайской вакцины и около 65 млн получили одну.

Напомним, в конце марта в Украину пришла первая партия вакцины от китайской Sinovac в количестве 215 тысяч доз. Всего же Украина договорилась закупить 1,9 млн доз этого препарата.

В то же время Украина заключила рамочное соглашение, предусматривающее закупку 10 млн доз вакцины Pfizer.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минздрав обновил карту карантина в Украине: в "красной зоне" сейчас 13 регионов
Минздрав обновил карту карантина в Украине: в "красной зоне" сейчас 13 регионов
В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине
В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине
Коронавирус: в Украине за сутки более 7800 новых заражений, 287 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки более 7800 новых заражений, 287 человек умерли
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар

  3. Коронавирус: в Украине за сутки более 7800 новых заражений, 287 человек умерли

  4. В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине

  5. На Карибах извергся вулкан: эвакуировали 16 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...