США и Китай быстрее всех преодолеют коронакризис — Bloomberg

В 2021 году мировая экономика будет восстанавливаться быстрыми темпами после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, но ряд стран могут отставать от глобального тренда.

Как сообщает Bloomberg, после пандемии коронавируса быстрее всего восстановят свою экономику США и Китай.

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По мнению экспертов, в США и Китае наблюдаются быстрые темпы вакцинации, а правительства этих стран ведут жесткой монетарную политику.

В то же время, к числу отсталых специалисты относят большинство развивающихся рынков и зона евро, где Франция и Италия расширили ограничения на деятельность для сдерживания вируса.

В частности, на развивающихся рынках Бразилия, Россия и Индия существенно уступают КНР по многим параметрам.

"Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают", — пояснила глава МВФ Кристалина Георгиева.

При этом, аналитики считают, что восстановление мировой экономики будет идти рекордными темпами и ее рост составит рекордные за более, чем 50 лет 6,9%.

В целом за год Bloomberg Economics прогнозирует рост на 6,9%, что является самым быстрым показателем с 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года Конференция ООН по торговле и развитию прогнозирует падение торговли товарами на 1,5%, по сравнению с предыдущим кварталом, и падение торговли услугами на 7%.

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