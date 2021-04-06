Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины против коронавируса

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

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"Сегодня очень важный день для Украины и для украинского — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой — у меня с ним был разговор 8 февраля — он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это ", — передает пресс-служба слова Зеленского.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все эти вакцины должны поступить в течение 2021 года.

"Вакцине Pfizer в Украине быть! Теперь могу открыто говорить о переговорах, которые продолжались несколько месяцев. Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписал рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", — сообщил глава Минздрава.

Напомним, на данный момент в Украину официально поставлены вакцины индийского и китайского производства — Covishield и Coronavac. При этом общее количество завезенных доз на данный момент менее миллиона, вакцина из Китая прибыла с большой задержкой, а Индия приостановила экспорт своих вакцин из-за крайне тяжелой ситуации с коронавирусом внутри страны.